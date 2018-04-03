Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 271 kişi yakalandı

İzmir ve Balıkesir açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 271 yabancı uyruklu yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir'in Çeşme, Menderes ve Dikili ilçesi açıklarındaki 3 yasa dışı geçiş girişiminde 145 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında da Midilli adasına geçmeye çalışan 62 yabancı uyruklu kıyıya çıkarıldı.

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerindeki iki olayda ise Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 64 yabancı uyruklu, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Elleriyle köprü yaptılar

Elleriyle köprü yaptılar

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA