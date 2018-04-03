Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 271 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir'in Çeşme, Menderes ve Dikili ilçesi açıklarındaki 3 yasa dışı geçiş girişiminde 145 yabancı uyrukluyu yakaladı.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında da Midilli adasına geçmeye çalışan 62 yabancı uyruklu kıyıya çıkarıldı.



İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerindeki iki olayda ise Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 64 yabancı uyruklu, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.



Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.