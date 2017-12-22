Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçileceği yönünde aldıkları ihbar doğrultusunda Karaova mevkisine hareket etti.

Denizden ve karadan yapılan operasyonla, lastik botla denize açılma hazırlığındaki bir grup göçmen yakalandı.

Irak ve Suriye uyruklu 22 kişi, ifadeleri alındıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.