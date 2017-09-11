Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hoşcoşkun hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun hakkında terör örgütü Fetö/ Pdy üyesi olanaktan yakalamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Hoşcoşkun, YÖK tarafından görevden alındıktan sonra kamu hizmetlerinden men edilmişti
- MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.