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Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hoşcoşkun hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun hakkında terör örgütü Fetö/ Pdy üyesi olanaktan yakalamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Hoşcoşkun, YÖK tarafından görevden alındıktan sonra kamu hizmetlerinden men edilmişti

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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