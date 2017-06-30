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Ege Üniversitesi’nde Bylock operasyonu: 1’i doktor 11 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonda, Ege Üniversitesi çalışanı 1’i doktor 11 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer Başkan
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Konya’da 11 ayrı adrese operasyon düzenledi.
 
Operasyonla Ege üniversitesinde çalışan 1’doktor 11 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt üyeleri ile birlikte bazı digital veriler, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.
 
Gözaltına alınan alınan şüphelielrin terör örgütü FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme uygulaması olan Byloock kullandıkları belirtildi.

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