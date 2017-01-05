Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ege ve Marmara için meteorolojik uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Ege ve Marmara Bölgesinin bazı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtınanın yer yer şiddetli olacağı konusunda uyardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Ege ve Marmara Bölgesinin bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren bölgede yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir, Manisa ve İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağışların yarın akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yarın 23.59'a kadar bölge genelinde fırtına şeklinde görülmesi beklenen rüzgarın, yarın öğlen saatlerine kadar güney yönlerden, öğleden sonra ise bölgenin kuzeyinden başlayarak poyraza dönmesi öngörülüyor. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalın: ABD, PYD'yi 20 km bahanesiyle koruyor

Kalın: ABD, PYD'yi 20 km bahanesiyle koruyor

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

Gizemi hala çözülememiş 14 ilginç olay

Geleceğin fütüristik bisikletleri

Geleceğin fütüristik bisikletleri

Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...

Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA