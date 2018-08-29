Ege Yapı, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” Kampanyasına Üç Projesi ile Destek Veriyor

Ege Yapı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlayan “ Türkiye için Kazanç Vakti ” kampanyasına Batışehir, Cer İstanbul ve Kordon İstanbul projeleri ile destek verdi. 29 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim’e kadar sürecek olan kampanya kapsamında ödüllü proje Batışehir, İstanbul’un en köklü tarihine sahip yerleşim yerlerinden biri olan sahil semti Yedikule’de hayata geçirilen “Cer İstanbul ve ikinci etap satışları devam eden Kordon İstanbul projelerinde uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile konut sahibi olma fırsatı sunuldu.

H. İnanç Kabadayı: “ Kampanya ile faiz desteği sağlanırken çok ciddi indirim uygulanıyor. ”

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlayan tarihi kampanyaya Batışehir, Cer İstanbul ve Kordon İstanbul ile katkı vermekten mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“ Kampanya ile faiz desteği sağlanırken çok ciddi indirim uygulanıyor. Yüzde 2’yi aşan konut kredi faizi 10 yıla kadar olan vadelerde 0.98’e çekildi. Bankasız ve kefilsiz yapılan ödeme planında peşinat da yüzde 20 yerine sadece yüzde 10 ile sınırlı tutuldu. Ayrıca firmalar liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatı da sunabilecek. Bu tarihi kampanya ile gerek oturumculara gerekse yatırımcılara 12. ve 24. aylarda yüzde 15’lik iki ara ödeme alternatifi de verilecek.

Ayrıca peşinat tutarı güncel döviz kuru veya altın ile sabitlenerek, bir yıl sonra kur veya altında artış olması durumunda bu bedel de ilave olarak satış tutarına indirim olarak yansıtılacak. Dolayısıyla yatırımı döviz veya altında tutmanın artık fazla bir cazibesi de kalmıyor.”

“ Hem vatandaş hem ekonomi kazanacak”

Hem ekonominin hem sektörün hem de vatandaşımızın kazanması anlamında önemli bir kampanya olduğunu ekleyen Kabadayı , şöyle devam etti: