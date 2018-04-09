Ege'de 63 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları Dikili ilçesi açıklarında tespit ettikleri botu durdurdu.
Ekipler, botta 12'si kadın, 34'ü çocuk 63 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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