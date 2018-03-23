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Ege'de 64 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 64 yabancı uyruklu yakalandı.

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Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, şişme botu durdurdu.

Ekipler, bot içerisinde 43 Suriye, 8 Afganistan, 7 Orta Afrika, birer Kenya, İran, Çad, Burkina Faso, Etiyopya, Angola olmak üzere 64 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkarılan 12'si kadın 22'si çocuk 64 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

 

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