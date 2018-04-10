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Ege'de 70 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Bademli açıklarında mobil radarı tarafından tespit edilen lastik şişme botu durdurdu.

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Botta bulunan 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, biri Irak ve biri Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 70 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik botuna alınan, 39'u çocuk, 13'ü kadın 70 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

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