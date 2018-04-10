Ege'de 70 yabancı uyruklu yakalandı

<p> Botta bulunan 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, biri Irak ve biri Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 70 kişi yakalandı.</p> <p> Sahil Güvenlik botuna alınan, 39'u çocuk, 13'ü kadın 70 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.</p> <p> </p>
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