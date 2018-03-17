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Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 14 kişi hayatını kaybetti

Ege'de Eşek Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı, 14 kişi hayatını kaybetti

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Ege Denizi'nde kaçak göçmen taşıyan botun batması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
 
Yunan basınına göre, Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında yaklaşık 20 kişiyi taşıyan botun batması sonucu biri kadın, dördü çocuk toplam 6 kişinin cesedine ulaşıldı.
 
Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.

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