Ege'de ikinci bir deprem daha oldu
5,3 şiddetindeki depremin ardından Ege'de ikinci bir deprem daha oldu
- DHA
EGE Denizi'nde bugün saat 06.51'de Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.
Ayrıca bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Richter ölçeğine göre 4.2 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. 07.17'de meydana gelen depremin yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Öte yandan bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.
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