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Ege'de İskiri adasına Yunan savaş jetinin düştüğü o anlar

Yunan savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

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İskiri (Skyros) Adası'nın 4 mil yakınlarında Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Mirage-2000 savaş uçağı  düştü. Yunan savaş uçağının  'it dalaşı sonucu düştüğü' iddiaları ile ilgili olarak askeri kaynaklar tarafından böyle bir iddianın gerçeği yansıtmadığı ve bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Yunanistan'a ait Mirage-2000 savaş uçağının düşme anı olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın denize hızla düşmesi yer alıyor 

 

 

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