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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.31'de merkez üssü Ege Denizi'nde ve Çeşme'nin 304 kilometre açığında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çeşme ilçesi ve çevresinde hissedilen depremin, yerin 28,8 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. 

 

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