Ege'de lastik botlarda 234 kaçak yakalandı İzmir'in Dikili ve Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 234 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram edildi.