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Ege'de lastik botlarda 234 kaçak yakalandı

İzmir'in Dikili ve Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 234 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram edildi.

  • DHA
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Sahil Güvenlik mobil radarı, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında, Dikili'nin Bademli açıklarında lastik botla bir grup kaçağın yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek için yola çıktığını belirledi.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurup, üzerindeki 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, 1'i Irak ve 1'i Fildişi Sahili uyruklu toplam 70 kaçağı yakaladı. 13'ü kadın, 39'u çocuk 70 kaçak, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

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