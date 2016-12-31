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Eğirdir Gölü buz tuttu

Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü Eğirdir'in kıyı kesimlerinde buzlanma meydana geldi

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Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün kıyı kısımları, buz tuttu.

Eğirdir ilçesinde hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle, Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü Eğirdir'in kıyı kesimlerinde buzlanma meydana geldi.

Sabah saatlerinde balık tutmak için tekneleriyle göle açılmak isteyen bazı balıkçılar, tahtalarla buzu kırarak gölün buz tutmayan kısmına ulaşmaya çalıştı. Bazı balıkçılar ise göle açılmaktan vazgeçerek buzun çözülmesini bekledi.

Uzun bir aradan sonra gölün buz tuttuğunu belirten ilçe sakinleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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