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Eğirdir Türkiye'nin 12. "sakin şehri" oldu

Eğirdir'e 'Sakin Şehir' sertifikası, 3-5 Şubat arasında Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenecek Cittaslow Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantısında verilecek.

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Isparta'nın Eğirdir ilçesi için yapılan Cittaslow (Sakin Şehir) başvurusu kabul edildi.

Eğirdir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, başvurularının olumlu sonuçlanmasıyla Eğirdir'in Türkiye'nin 12. sakin şehri olduğu bildirildi.

Eğirdir'in "Sakin Şehir" sertifikasını 3-5 Şubat arasında Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenecek Cittaslow Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantısında alacağı belirtilen açıklamada, ilçenin böyle bir unvana sahip olmasından mutluluk duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye'nin ilk Cittaslow şehri olan Seferihisar gezilerek bu unvanın şehre kattığı imajın gözlemlendiğini belirtti.

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