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PKK/PYD'nin silah deposundan eğitim alan teröristlerin listesi ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında imha edilen terör örgütü PKK/PYD'nin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binanın enkazından burada eğitim gören teröristlerin listesi çıktı.

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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, örgüte çok ağır bir darbe daha vurdu.Teröristlerin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binaları başarılı bir hava operasyonuyla yerle bir eden Türk jetleri, çok sayıdaki teröristi de etkisiz hale getirdi.

EĞİTİLEN TERÖRİSTLERİN LİSTESİ

TRT Haber'de ekrana gelen görüntülerde; burada eğitim alan teröristlerin listesi de gösterildi.
 
AVRUPA'DAN KANDİL'E
 
Listede yer alan bilgilere göre; Almanya, Yunanistan, Dubai ve Lübnan gibi ülkelerden gelen teröristler burada eğitim aldıktan sonra örgüte katılım sağladı.
 
(TRT haber)

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