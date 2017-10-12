Eğitim sırasında barut patlaması sonucu yaralanan Çelik şehit düştü

Edinilen bilgiye göre, 5 Ekim günü Ankara Polatlı Eğitim Komutanlığı’nda eğitim sırasında barut patlaması sonucu yaralanan Bursalı Topçu Onbaşı Daha Çelik, tedavi gördüğü GATA’da yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. Muhlis ve Nazime Çelik’in 6 çocuğundan biri olan Erzurum doğumlu Daha Çelik, 1 haftadır yoğun bakımdaydı. Ankara Polatlı’da uzun dönem asker olan Çelik’in merkez Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinin önü bayraklarla donatıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Şehit Çelik, yarın cuma namazına müteakiben Hacılar Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hamitler Şehitliği'ne defnedilecek.