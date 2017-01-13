Eğitimde referandum

Güncellenen Öğretim Programları’na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim ve öğretimin, “çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen ve bitmeyen bir süreç olduğunu” anlattı. Toplantıda yeni müfredatın taslağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Hedefimiz ortak aklı bulmak” diyerek şu bilgileri verdi:

SINAVLARA ETKİSİ YOK

- Taslak programlara www.mufredat.meb.gov.tr adresimizden ulaşmak mümkün. Hedefimiz ortak aklı bulmak. 1 ay süreyle 10 Şubat’a kadar herkesten, öğretmenlerimiz, velilerimiz, eğitim konusunda sözüm, görüşüm var diyen veya bu taslakları inceleyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz.

- Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz 1., 5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Bu sene, gelecek

sene ve hatta ondan sonraki takip eden sene de hiçbir öğrencimiz bu değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS ve LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacak.

172 SINIF 53 DERS

- Askıya çıkarılan programlar içerisinde 172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin taslak öğretim programı hazırlandı. Bunların arasında hayat bilgisi, matematik, Türkçe, bilişim teknolojileri, insan hakları ve yurttaşlık, felsefe, tarih, biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, müzik, Türk kültür ve medeniyet tarihi var. Temsilciler, öğretmenler, eğitim uzmanları, akademisyenlerden oluşan komisyon taslağı bu aşamaya getirdi. Dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş olan ülkelerin programlarıyla karşılaştırmalar yapıldı, onların tecrübelerinden faydalanıldı.

- Taslak öğretim programlarında öğrenci yeterliklerini Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde tanımlamış, 8 yetkinliği kuşatacak şekilde farklı, ulusal ve uluslar arası birikimlere dayanarak belirledik.

SAAT DEĞİL İÇERİK ÖNEMLİ

- Ders saati azaltılması söz konusu değil. Ancak içeriğinin hafifletilmesi ve azaltılmasının sağlanması daha doğrudur. OECD ülkeleri ortalamasına baktığımızda Türkiye’nin aldığı ders saati diğerlerinden daha az. Mümkünse ders saatini arttırmak lazım. Ama konuları ayıklayarak. İşte müfredatın sağlayacağı katkı da bu

- İnkılâp tarihi halkın kararı: Atatürkçülük ve İnkılap tarihi askıya çıkan dersler arasında. Vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz. Ayrıca büyük patlama ve evrim konularıyla ilgili Taslağı inceleyelim, herkes kendi görüşünü söylesin ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

‘Bütünleme kalktı’ iddiası asılsız