Eğitimde TEOG’suz dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TEOG'un kaldırılmasının ardından liselere geçişle ilgili hazırladığı çalışmanın tüm detaylarını tamamladı. Yeni eğitim modelinde öğrencilerin yüzde 90'ı "yerli yerleştirme"yle mahallesindeki okula yerleştirilecek. Yüzde 10'lu dilim için de merkezi sınav yapılacak. Sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak liselerin belirlenmesiyle ilgili çalışma da sona erdi.



Sınavsız okullar eğitim bölgeleri tüm Türkiye'de simülatörler yardımıyla olası öğrenci ve okul kontenjanları belirlenerek tasarlandı. Yeni sistemle ilgili tüm detayların tamamlandığını açıklayan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin sınavla öğrenci alacak fen ve sosyal bilimler liseleri ile proje okulların listesinin de belirlendiğini söyledi. Tekin bu okulların ay sonunda kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.



Öte yandan sınava girmek isteyen öğrenciler için 2 ay gibi kısa bir zaman dilimi kaldı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) 02 Haziran 2018'de yapılacak. Sınavın ezberi değil, yorum ve analiz yeteneklerini ölçen nitelikte olacağını hatırlatan uzmanlar "İnternetten PİSA ve TIMSS sorularını indirip çözmeye çalışın. ALES sınavlarını indirip işlediğiniz konularla ilgili olanları çözün" önerisinde bulundu.



KALİTELİ SORU ÇÖZÜN



Sınavın zor olacağı söylentilerinin öğrencileri korkutmaması gerektiğini söyleyen Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "Sınav zorsa herkese zordur, kolaysa herkese kolaydır. Sınavın zor olması durumunda bir okula örneğin 80 netle ancak girilebilirken, sınavın kolay olması durumunda aynı okula 90 netle girilemeyebilir" dedi. Test çözmenin amacının bir konu ile ilgili eksiğinizi ortaya çıkarıp gidermek olduğunu hatırlatan Yılmaz "Dolayısıyla soru çözümünde önemli olan yanlış çözdüğünüz soruların doğrusunu öğrenerek eksiğinizi gidermenizdir. Sizi başarıya taşıyacak olan da budur. Ancak öğrencilerin çok büyük bir bölümü testi çözdükten sonra kaç doğru, kaç yanlış yaptıklarına bakıp çalışmayı bitirmektedir. 300 soru çözeceğinize 100 soru çözün ama tam çözün" önerisinde bulundu.



5 TERCİHLİ MAHALLE MEKTEBİ



Sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ile Anadolu İmam Hatip liselerini kapsayacak. Bu liseler için öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak "eğitim ve kayıt bölgeleri" oluşturuldu. Her bölgede, her okul türünden en az 9 lise yer alacak. Öğrenciler zorunlu 5 tercih yapacak. Nisan ayının son haftasında eğitim bölgeleri, e-okul üzerinden veli ve öğrencilerin bilgilerine sunulacak. Yerleştirme sonuçları temmuz sonunda ilan edilecek. Öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yaptırabilecek.



SON TEKRARLARI YAPIN



Yılmaz sınava hazırlık için diğer önerileri şöyle sıraladı:



- Düzenli tekrar yapmak için her dersle ilgili sene başından bu yana işlediğiniz, tekrar yapmanız gereken konuları günlere bölerek bir tekrar programı oluşturun. Tekrar programınızı bir güne en fazla üç ders çalışacak şekilde yapın. Bu çalışma yöntemi ile her derse 2 günde bir sıra geleceğinden her ders için çalışmanız gereken konuları da 60 güne değil, 30 güne bölmeniz gerekir.



- Tekrar programı uygularken sözel dersler için önce tekrar edeceğiniz konuyu, kitap sayfalarını çevirerek gözden geçirin daha sonra konu ile ilgili test çözün.



- Sayısal dersleri tekrar ederken önce derste tutmuş olduğunuz notları ve soru çözümlerini inceleyin. Daha sonra test çözümü yapın.



(Sabah)