EGM PMYO polis memuru alımı başvuru şartları nedir PMYO başvuruları 2018 ne zaman başlıyor

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının giderilmesi için polis alımları devam etmekte. 100 günlük eylem planında 2.500 polis alımı yapılacağı belirtildi. Peki 2018 PMYO polis alımı başvuru işlemi nasıl yapılacak? PMYO YKS baraj puanları ve PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? 2018 PMYO başvuru detayları nelerdir? Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) düzenlenecek olan PMYO başvuruları başladı mı? PMYO başvuruları nasıl yapılacak? PMYO kaç kadın kaç erkek alınacak? PMYO başvuru şartları nelerdir? PMYO 2.500 polis alımı detayları netleşti mi? PMYO polis alımında yaş, boy ve kilo şartı nedir? PMYO başvuruları için polis adaylarının heyecanı dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasına göre Polis Meslek Yüksek Okulları bünyesinde tam 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacağını belirtti. 2 bin 250 erkek, 250 kadın polis memuru alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Polis olmak isteyen adaylar merakla PMYO başvurularını araştırıyor. PMYO başvuruları son günlerde gündemde kendine yer ediniyor. Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden online yapılacak. İşte EGM 2018 PMYO polis alımı başvuruları hakkında merak edilenler



Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı. Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO için 2 bin 500 lise mezunu polis alımı yapılacağı belirtildi. Polis Meslek Yüksekokulları(PMYO), iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştiren Polis Akademisi kurumlarıdır..



PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



PMYO başvurularının ne zaman başyacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden online yapılacak.



Polis Akademisi Başvuruları ile ilgili gelen açıklama doğrultusunda henüz tam olarak bir tarih verilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamayla birlikte tüm detaylar netleşecek.



Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere En az lise ve dengi okul mezunu adaylardan toplam 2.500 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 30.06.2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir



PMYO BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



PMYO Başvuruları ve başvuru şartları ve taban puanların açıklandıktan sonra, adayların pmyo.pa.edu.tr'den ön başvuru yapaları gerekiyor. Polis adayları başvurularını pmyo.pa.edu.tr'den TC Kimlik Numarası ile giriş yaparak yapabilecekler. Daha sonra sistemin yönlendirmesi ile gerekli bilgiler girilerek adım adım başvuruyu tamamlanması gerekiyor. Doğrulama kodunun da girilmesi sonrası ekrana gelecek olan, YKS puanınızı ve okul bilgilerinizi, adres ve telefon bilgilerinizi ekledikten sonra PMYO başvuru merkezi ve başvuru tarihini seçiyorsunuz.



PMYO KAÇ KADIN KAÇ ERKEK ALINACAK?



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama doğrultusunda 2 bin 250 erkek memur, 250 kadın memur alınması kararlaştırıldı.







BOY VE KİLO KAÇ OLMALI? PMYO BOY VE KİLO ŞARTLARI!



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.



Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden resmi olarak yapılan yazılı açıklama da Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO içi 2 bin 500 polis alımı yapılacağı ve detayların ise 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınav yani üniversite sınavı sonrası açıklanacağı belirtildi. Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO polis alımları bilindiği üzere üniversite sınavı puanlarına göre yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı adayların 30 Haziran tarihinde yapılacak olan üniversite sınavına girmesi ve her hangi bir puan türünden en azından 260, 270 üzerinde puan alması gerekmektedir (okul puanı hariç). Genel olarak o sene yapılan üniversite sınavında adayların aldığı puanlar göz önüne alınarak bir baraj puanı konulmakta ve ancak bu baraj puanını geçen adaylar müracaat edebilmektedir.



# Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.



# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



# Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.







PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



- Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)



- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin



- Belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)



- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)



- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.



POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MERAK EDİLENLERİ



Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur. Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.



PMYO NEDİR?



PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.



PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.



PMYO’ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri

Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.



POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARINA BAŞVURUDA YAŞ ŞARTI NEDİR?



17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; “Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)” hükmü mevcuttur.

PMYO NEDİR?



PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.

PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

PMYO’ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri

Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.