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Egzoz emisyonu yaptırmayan 5 bin lira ceza ödeyecek

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı.

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5 BİN 270 LİRA CEZA!
 
Ekipler tarafından 2017 yılında bin 5 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.
 
PULU OLMAYAN BİN 206 LİRAYI HAZIRLASIN
 
Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek.
 
2018'DE DE DEVAM EDECEK
 
Denetimlerin 2018 yılında da periyodik olarak devam edeceği açıklandı. (İHA)

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