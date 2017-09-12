Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ek tercih sonuçları açıklandı.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖSYM tarafından 25 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında, üniversiteye yerleştirmek için gerçekleştirilen ek tercihlerin sonuçları açıklandı. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek. Tercih sonuçlarına göre, yerleştirmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştir

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kılıçdaroğlu FOX TV'de terör örgütü PKK'yı böyle savundu

Kılıçdaroğlu FOX TV'de terör örgütü PKK'yı böyle savundu

Akıllara kazınan modeller

Akıllara kazınan modeller

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA