Ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 25 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında, üniversiteye yerleştirmek için gerçekleştirilen ek tercihlerin sonuçları açıklandı. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek. Tercih sonuçlarına göre, yerleştirmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştir

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