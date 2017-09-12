Ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ek tercih sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından 25 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında, üniversiteye yerleştirmek için gerçekleştirilen ek tercihlerin sonuçları açıklandı. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek. Tercih sonuçlarına göre, yerleştirmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştir
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