Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ekipler Rus yamaç paraşütü pilotu için seferber oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan Rus pilot, kayalık alana zorunlu iniş yaptı. Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu ekipler tarafında güçlükle kurtarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’dan yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi’ne gelen Nikolai Alanzov (48), atlayış yapmak için yamaç paraşütü merkezi Babadağ’ın bin 800 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından tekli kalkış yapan Alanzov rüzgar nedeniyle paraşüt aniden kapandı. Alanzov paraşütünün kapanması nedeniyle yedek paraşütünü açarak bin 800 metre pisti ile bin 900 metre pisti arasında bulunan sarp kayalık alana iniş yaptı. Pistteki pilot ve görevliler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Bölgeye Fethiye AKUT, Babadağ UMKE, AFAD ve Ölüdeniz jandarma karakol komutanlığı ekipleri sevk edildi. Alanzov’un iniş yaptığı alana yürüyüş yolu olmaması nedeniyle kurtarma ekipleri iple kurtarma istasyonu kurdu. AKUT görevlileri kurulan istasyona bağladığı halatla yaklaşık 80 metre aşağıdaki Alanzov'un yanına indi. İstasyona bağlanan Alanzov, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta kontrolden geçirilen Alanzov’un her hangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından Alanzov, yaptığı açıklamada, yükseldikten sonra paraşütünün kapandığını ve yedek paraşütle inmek zorunda kaldığını söyledi. Alanzov, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

AKUT ekip lideri Fatih Işık ise, kurdukları istasyon yardımıyla 2 kişinin yaklaşık 80 metre aşağıya inerek kazazadeye ulaştığını kaydederek, “Rus turistin yaralanmasının yok. Operasyonun yaklaşık 3 saat sürdüğü" dedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli YSK´ya geldi

Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli YSK´ya geldi

Sigara içen akciğer şoke etti!

Sigara içen akciğer şoke etti!

Muharrem İnce'nin bira görüntüsü neydi? Karısıyla olan karesi de...

Muharrem İnce'nin bira görüntüsü neydi? Karısıyla olan karesi de...

İşte en güzel cuma mesajları

İşte en güzel cuma mesajları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA