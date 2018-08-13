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Ekonomik saldırıya hizmet edenlere soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırıya hizmet edenlere yönelik soruşturma başlattı.

  • Muammer Başkan/ TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklama ile ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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