Ekrem Dumanlý dahil 54 þüphelinin mal varlýklarýna el konulmasýna karar verildi

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, kapatýlan Zaman gazetesinin eski çalýþanlarýna ve yöneticilerine yönelik soruþturma kapsamýnda, haklarýnda ''silahlý terör örgütüne üye olma" suçundan adli iþlem yapýlan 54 þüphelinin mal varlýklarýna el konulmasý talep edildi.

Talebi kabul eden Ýstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliðinin kararýnda, þüpheliler Zafer Özsoy, Yüksel Durgut, Veysel Ayhan, Þeref Yýlmaz, Þenol Kahraman, Süleyman Sargýn, Þahin Alpay, Sevgi Akarçeþme, Sedat Yetiþkin, Ömer Karakaþ, Osman Nuri Öztürk, Oktay Výzvýz, Nuriye Ural, Nevzat Güner, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, Murat Avcýoðlu, Mehmet Akif Afþar, Mehmet Kamýþ, Lalezer Sarýibrahimoðlu, Kemal Soydemir, Hüseyin Döðme, Hilmi Yavuz, Hamit Çiçek, Hakan Taþdelen, Fevzi Yazýcý, Faruk Akkan, Faruk Kardýç, Erkam Tufan Aytav, Melih Kýlýç, Ekrem Dumanlý, Cuma Kaya, Cevdet Türkyolu, Bülent Korucu, Bülent Keneþ, Ali Bulaç, Ali Ünal, Ali Akbulut, Alaatin Güner, Ahmet Turan Alkan, Ahmet Metin Sekizkardeþ, Zeki Önal, Osman Nuri Arslan, Metin Tamer Gökceoðlu, Mehmet Özdemir, Ýhsan Duran Daðý, Hamit Bilici, Behçet Akyar, Adil Gülcek, Abdullah Katýrcýoðlu, Abdullah Aymaz, Hüseyin Turan, Ýbrahim Karayeðen ve Mehmet Özdemir'in üzerlerine atýlý suçu iþledikleri, terör örgütüne finansman desteði saðladýklarý, elde ettikleri mal varlýðýný örgütün hizmetine sunduklarý yönünde kuvvetli þüphe bulunduðu, yine bir kýsým þüphelilerin mal kaçýrmaya çalýþtýklarý vurgulandý.

Hakimlik, bu nedenlerle þüphelilerin tüm mal varlýklarýyla bankalardaki her türlü hesaplarýna, kýymetli evraklara, ortaðý bulunduðu þirketteki paylar da dahil diðer mal varlýðý deðerlerine, Olaðanüstü Hal Kapsamýnda Alýnmasý Gereken Tedbirler ile Bazý Kurum ve Kuruluþlara Dair Düzenleme Yapýlmasý hakkýndaki 668 sayýlý Kanun Hükmündeki Kararname uyarýnca el konulmasýna karar verdi.