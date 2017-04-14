Ekrem Dumanlı, Nazlı Ilıcak ve 15 FETÖ'cü için istenen cezalar belli oldu

Darbe girişimi sonrası, Fetullahçı Terör Örgütünün medya yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet-Mehmet Altan kardeşler ile firari şüpheli Tuncay Opçin’in de aralarında bulunduğu 17 isim hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 247 sayfalık iddianame, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti “suçtan zarar görenler” olarak yer aldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari gazeteciler kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Emrullah Uslu, Today's Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Zaman gazetesinin eski yazarı Abdulkerim Balcı, eski STV spikeri Şemseddin Efe, Ali Çolak, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Osman Özsoy, soruşturma aşamasında tutuklanan gazeteci ve yazarlar Ahmet Hüsrev Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak, Mehmet Hasan Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ve hakkında adli kontrol tedbiri bulunan Tibet Murad Sanlıman ‘şüpheli’ olarak belirtildi.

İddianamede şüpheliler için istenen ceza istemleri şöyle;

Şüpheliler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın: “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, TC Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis

Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emrullah Uslu: “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, TC Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet 15’er yıldan 22,5 yıla kadar hapis. Emrullah Uslu’ya diğer suçlamaların yanında ayrıca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.