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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Ekrem Eşkinat ifade verdi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ifade verdi.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem Eşkinat'ın ifadesine başvuruldu.

Belediye Başkanı Eşkinat, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısısı Güngör Karakoç'un talimatıyla ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine Başkan Eşkinat, ifade vermek üzere Tekirdağ Adliyesi'ne geldi.

Cumhuriyet Savcısı Ömer Çolak tarafından ifadesi alınan Eşkinat, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savcımıza ifademizi verdik, görevimizin başına dönüyoruz." dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Eşkinat'ın 23 Ekim Pazartesi günü yerel bir gazetede çıkan CHP Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasıyla ilgili haberi ihbar kabul ederek, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

 

 

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