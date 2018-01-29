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Eksi 18 derecede Afrin operasyonuna destek konvoyu

Ardahan'da, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek vermek için bir araya gelen gençler soğuk havaya aldırmadan bir araya geldi. Eksi 18 derecede şehir merkezinde kornalar eşliğinde konvoy oluşturan grup destek turları attı.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek için, Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı öncülüğünde ve STK’ların desteğiyle gösteri düzenlendi. Araçlarını Türk bayrakları ile süsleyen yaklaşık 240 sürücü, eksi 18 derece soğuk havaya rağmen Tarihi Halilefendi Köprüsü’nde toplandı. Aralarında üniversite dolmuşları ve midibüslerin de bulunduğu araçlar, çalınan "Ölürüm Türkiyem" şarkısı ve kornalar eşliğinde şehrin işlek cadde ve ana yollarında tur attı. 

Dev Türk bayrağı asan gençler, ''Biz Ardahanlılar olarak Afrin Harekatı’na destek amaçlı konvoy düzenledik. Bizler hepimiz birer Mehmetçiğiz ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Bu vatana canımız kurban olsun'' ifadelerini kullandı. 

 

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