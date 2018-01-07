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Ekşi mayalı Karadeniz ekmeği israf olmuyor

Türkiye’de günlük ortalama olarak 120 milyon ekmek üretiliyor, 12 milyonu israf oluyor.

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Bu sebeple, 1,5 milyar dolar çöpe gidiyor. Uzmanlar ekmek israfının çok olmasının nedenini ise vatandaşların tüketeceğinden çok ekmek almasına ve normal ekmeğin bayatladıktan sonra kullanılmamasına bağlıyor. 1 ay kadar taze kalabilen ekşi mayalı Karadeniz ekmeği, kısa sürede bayatlayan normal ekmekteki israfın önüne geçmek için en büyük alternatif olarak dikkat çekiyor. 
 

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