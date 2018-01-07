Ekşi mayalı Karadeniz ekmeği israf olmuyor
Türkiye’de günlük ortalama olarak 120 milyon ekmek üretiliyor, 12 milyonu israf oluyor.
Bu sebeple, 1,5 milyar dolar çöpe gidiyor. Uzmanlar ekmek israfının çok olmasının nedenini ise vatandaşların tüketeceğinden çok ekmek almasına ve normal ekmeğin bayatladıktan sonra kullanılmamasına bağlıyor. 1 ay kadar taze kalabilen ekşi mayalı Karadeniz ekmeği, kısa sürede bayatlayan normal ekmekteki israfın önüne geçmek için en büyük alternatif olarak dikkat çekiyor.
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