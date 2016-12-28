El Bab bölgesinde birlikler takviye ediliyor
Fırat Kalkanı Harekatının 127'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab bölgesindeki birliklerini takviye ediyor.
- İHA
Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattı ile Suriye tarafında hareketlilik yaşanıyor. Suriye içlerindeki birlikler, sürekli takviye edilerek her türlü ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden karşılanıyor. El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları Elbeyli ilçesi üzerinden gönderiliyor.
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