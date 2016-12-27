Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

El Bab'da yaralı kurtulan kahraman Türk askeri o anları anlattı

El Bab'da DEAŞ terör örgütünün canlı bomba saldırısından yaralı kurtulan kahraman El Bab gazisi o anları anlattı. 'Vatan evlatları orayı kimseye yar etmez, İyileşince tekrar El Bab'a gideceğim' dedi

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fırat kalkanı harekâtında, 21 Aralık’ta DEAŞ terör örgütü Türk askerine canlı bombayla kalleşçe bir saldırı düzenlemişti. Saldırıda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi gören o kahraman Mehmetçiklerden biri 24'e konuştu. "amacımız orayı DEAŞ'tan tamamen temizlemek" diye konuşan El Bab gazisi asker, iyileştikten sonra tekrar bölgede görev almak istediğini söyledi.

 

 

 

Suriye'de terörün beslendiği bölgeye yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusuna desteğiyle devam ederken, Türk askeri de kritik bölge El Bab'da bulunuyor. İşte o Türk askerlerinden biri 21 Aralık’ta DEAŞ'ın canlı bomba saldırısından kurtuldu. Kilis devlet hastanesinde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçik, yaşadıklarını anlattı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çamlıca’daki TV kulesinin inşaatı havadan görüntülendi

Çamlıca’daki TV kulesinin inşaatı havadan görüntülendi

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı

Evde kablosuz şarj aleti nasıl yapılır?

Evde kablosuz şarj aleti nasıl yapılır?

Türkiye'nin uzaya açılan gözü; TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

Türkiye'nin uzaya açılan gözü; TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA