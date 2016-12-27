El Bab'da yaralı kurtulan kahraman Türk askeri o anları anlattı

Fırat kalkanı harekâtında, 21 Aralık’ta DEAŞ terör örgütü Türk askerine canlı bombayla kalleşçe bir saldırı düzenlemişti. Saldırıda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi gören o kahraman Mehmetçiklerden biri 24'e konuştu. "amacımız orayı DEAŞ'tan tamamen temizlemek" diye konuşan El Bab gazisi asker, iyileştikten sonra tekrar bölgede görev almak istediğini söyledi.

Suriye'de terörün beslendiği bölgeye yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusuna desteğiyle devam ederken, Türk askeri de kritik bölge El Bab'da bulunuyor. İşte o Türk askerlerinden biri 21 Aralık’ta DEAŞ'ın canlı bomba saldırısından kurtuldu. Kilis devlet hastanesinde tedavi altına alınan kahraman Mehmetçik, yaşadıklarını anlattı.