El Bab hattı İdlib'e koridorla bağlayacak

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili uygulanacak plan Rusya ve İran ile yapılan görüşmelerle şekillendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İran ziyareti dönüşünde 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib sınırları içinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri sınırların dışında görev yapacak' açıklamasıyla sinyalini verdiği o planın detaylarına ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre: Bu çerçevede Hatay Reyhanlı hattından, Fırat Kalkanı Harekâtı ile temizlenen Azez bölgesine 'geçiş koridoru' oluşturulacak. Böylece İdlib ile El Bab bölgesi arasında köprü kurulmuş olacak. Koridor aynı zamanda YPG'nin Menbiç hattı ile Afrin hattını da tamamen koparmış olacak. Bölgedeki Tel Rifat da YPG'den temizlenecek. Rusya, Azez bölgesindeki Tel Rıfatlıların ilçelerine dönmesini sağlayacak.

Böylece Afrin abluka altına alınarak Amanos Dağları üzerinden Türkiye sınırında tehdit oluşturması önlenecek. Türkiye bu hamleyle, ABD destekli YPG'nin olası İdlib operasyonu ile Hatay- Reyhanlı sınır hattından oluşacak yeni bir göç dalgasının önüne geçmiş olacak.