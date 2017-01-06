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El Bab operasyonunda yaralanan Astsubay şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda yaralanan Astsubay Selçuk Erdoğan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

  • İHA
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21 Aralık 2016 tarihinde El Bab bölgesinde yaşanan çatışmalarda yaralanarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Hastanesinde tedavi altına alınan Astsubay Selçuk Erdoğan (33), 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Astsubay Selçuk Erdoğan’ın naaşı otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şehidin naaşının buradaki işlemlerinin ardından memleketi Amasya’ya gönderileceği öğrenildi.
 

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