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El Bab saldırısıyla ilgili Bahçeli'den açıklama: Kuşatma zaferle taçlandırılmalı

El Bab'da şehit düşen askerlerimiz için Twitter'dan başsağlığı dileyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır' dedi.

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Twitter'dan açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi. Bahçeli, "Fırat Kalkanı Harekatı’nın 150. günündeyiz. Ve ne üzücü ki, El Bab’tan yine acı haberler geldi. 5 kahraman askerimiz maalesef şehit düştü. 9 kahramanımız ise yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum. El Bab’a Türk’ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı,  teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır. Aziz milletimiz Türk askerinin yanındadır.MHP Türk askerinin başarısı için her türlü desteği vermeye her zamanki gibi hazır ve heyecanlıdır" dedi.

"FIRSAT VERİLİRSE HER TÜRK ÇOCUĞU DÜNYAYI TİTRETİR"

Yarıyıl tatiliyle ilgili de paylaşımda bulunan Bahçeli, ""Bugün milyonlarca öğrencimiz karnelerini alarak ara tatile başladılar. Hepsini birden tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum. Öğrenci velilerine ve saygıdeğer öğretmenlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum. Karnede zayıf varmış, notlar düşük ya da yüksekmiş, orasında değilim. Fırsat verilirse her Türk çocuğunun dünyayı titreteceğini biliyorum" dedi.

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