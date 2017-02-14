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El Bab şehidimizden duygu yüklü paylaşım

El Bab'da şehit düşen piyade uzman çavuşumuz Murat Tevlim ve silah arkadaşı Ozan Arif'in 'Bu vatan bizim' şiirini okudukları görüntüler izleyenler duygulandı.

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El Bab'da şehit düşen piyade uzman çavuşumuz Murat Tevlim'in bir süre önce silah arkadaşı olan başka bir mehmetçiğimiz ile birlikte Ozan Arif'in "Bu vatan bizim" şiirini okurken ki görüntüleri ortaya çıktı. İzleyenleri duygulandıran video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. 

 

 

 

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