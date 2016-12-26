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El Bab şehidinin Suriye'ye giderken türkü söylediği görüntüler yürekleri dağladı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan 16 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın türkü söylediği görüntüler yürekleri dağladı.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan 16 askerden Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı, Cuma günü memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verilmişti. Henüz 24 günlük nişanlı iken şehit olan Yalçın’ın, Suriye’ye Fırat Kalkanı Operasyonu için askeri araçla giderken silah arkadaşları ile birlikte seslendirdiği ‘Mihriban’ parçası izleyenleri duygulandırdı.
 
Nişanda giydiği takım elbise tabutu üzerine örtülmüştü
 
İstanbul’da 24 gün önce nişanlanan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, 3 ay sonra hayatını Özge İslam’la birleştirmeye hazırlanıyordu. Acı haberle şehidin ailesi ile birlikte nişanlısı da büyük üzüntü yaşadı. Şehidin nişanında giydiği kıyafet, bir yakını tarafından tabutunun üzerine örtülmüştü. Şehit Yalçın’ın geride sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı nişan fotoğrafları kaldı.

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