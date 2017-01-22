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El Bab ve Kabaşin’i birbirine bağlayan iki bölge DEAŞ'tan alındı

Teröristlerin takviye edildiği El Bab yakınlarındaki Kabaşin kasabası DEAŞ işgali altındaki El Bab’la bağlantısı kesildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan El bab operasyonunda bir adım daha sonuca ulaşıldı. Özgür Suriye Ordusu ve Türk komandoları bölgedeki en büyük iki yerleşim yeri olan El Bab ve Kabaşin’i birbirine bağlayan iki bölgeyi aldı. Böylelikle Kabaşin’in etrafı tamamen sarıldı. El Bab’daki DAEŞ’ın varlığı da kısa sürede bitirilmesi bekleniyor.

BOMBALI ARACIN VURULMA ANI

DEAŞ’ın bombalı aracının hava operasyonuyla vurulma anı anbean kaydedildi.
 

TSK: 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

 
Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
 
 

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