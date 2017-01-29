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Son Dakika...El Bab'da DEAŞ saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

  • DHA
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Suriye'nin El Bab kentinin Al Ghuz bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan uzman çavuş ile birlikte yaralanan 2 askerin tedavisi Kilis ve Gaziantep'te devam ediyor. Yaralı askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, aynı saldırıda yaralanan 1 Özgür Suriye Ordusu mensubu da Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.
 
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de DEAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı. TSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 
 
"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Ocak 2017 saat 10.00 sularında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
 

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