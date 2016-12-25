El Bab'da 140 DEAŞ hedefi imha edildi

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Bu sabah 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelere yer verilen bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği bildirildi.

Bilgilendirmeye göre, gün içinde iki muhalif şehit oldu, tank atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda üç DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Tespit edilen 134 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen DEAŞ'a ait altı hedefe de 9 bomba atılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan 6 savunma ve silah mevzi imha edildi. İlk anda alınan görüntülerden 9 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve teröristlerin telsiz görüşmelerine göre ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

DEAŞ'tan temizlenin bölgelerde muhaliflere destek sağlayan timler tarafından 53 el yapımı patlayıcının imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 261 el yapımı patlayıcı ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.