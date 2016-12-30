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El Bab'da 16 askerin şehit olduğu saldırıda derin şüphe

El Bab'da 16 askerin şehit olmasına neden olan DEAŞ saldırısı ile ilgili yapılan değerlendirmeler, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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Ankara, askerlerin bulunduğu yerin koordinatlarının terör örgütüne verildiği şüphesini taşıyor. Saldırının olduğu gün hava karlıydı ve göz gözü görmüyordu. Güvenlik ve istihbarat birimlerinde, bu kadar kötü hava koşullarında birkaç metre ötesi bile zor görünürken DEAŞ'lı teröristlerin askerlerimizin yerini elleri ile koymuş gibi bulmasını şüphe verici buldu.
 
Güvenlik toplantılarında, "Bizim askerimiz araçların geldiğini göremezken, DEAŞ'lılar nasıl bu kadar rahat hedefi bulup saldırı düzenleyebilir. Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkânsız görünüyor" değerlendirmesi yapıldı. Ankara, tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı DEAŞ'ın tek başına gerçekleştirmediğini, askerlerin yer bilgisinin, hatta koordinatlarının teröristlere "birileri" tarafından iletildiği şüphesini taşıyor.
 
KOALİSYON 'HAVA ÇOK KÖTÜ' DEYİP DESTEK VERMİYOR
 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son günlerde koalisyon güçlerine yönelik "Verdikleri sözleri tutmuyorlar" açıklamalarının perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre koalisyon, Türkiye'nin hava desteği taleplerini, "Hava koşulları kötü, hedef tayininde sorun var" gibi gerekçelerle geri çevirip Türkiye'yi oyalıyor. Taleplere olumlu yanıt verdiği zamanlar ise Türkiye'nin istediği yer değil, olayla alakası olmayan başka alanlar bombalanıyor.(Sabah)

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Yorumlar

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Kedisiyok30.12.2016 14:11
Bu tür olaylar öncesi ve sonrasında Sn.Cumhurbaşkanımızın yaptığı baskıyı yapmalıyız. Olayların arkasınaki güçleri isimlendirmek ulusal ve Uluslararası kamuoyuna sizin haberleştirdiğiniz gibi açıklamakta yarar olduğunu düşünüyorum. Şuna inanıyorum ki! bu güçler zaman gelecek ülkemizden habersiz adım atmaya çekineceklerdir. Yeterki bizler Birlik ve Beraberliğimizi bozmayalım. Saygılarımla,
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Kedisiyok30.12.2016 13:54
Olayı bizim için çok acıda olsa çok net özetlemişsiniz. Sadece isimlendirmemişsiniz ama onu da Sn. Cumhurbaşkanımız net olarak adlandırmıştır. Bu isimlere nacizane olarak belirtmek isterim ki!, NATO, ingiltere, Fransa vb gibi ülke ve kuruluşlarıda katmakta yarar vardır. İstihbarat yetkililerimizin sanırım bu konuda derin bilgileri vardır ve olmalıdır. Saygılarımla,
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