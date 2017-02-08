El Bab'da iki asker şehit oldu, 15 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin de hafif yaralandığı bildirildi.

"STRATEJİK TEPELER ELE GEÇİRİLDİ"

El Bab'ın ele geçirilmesine dönük en kapsamlı operasyon dün gece başlatıldı.

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri bazı bölgelerde El Bab'ın içlerine doğru ilerlemeye başladı.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da harekatı sabaha kadar Ankara'daki Savaş Harekat Merkezi'nde takip etti.

Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri'nin de yoğun bombardımanla destek verdiği harekatta, stratejik önemdeki tepelerin ele geçirildiğini duyurdu.

Bölgedeki askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gece aynı anda birçok hedefe yönelik olarak başlatılan harekatta stratejik önemdeki Hastane Tepesi, Akil Dağı ve Gençlik Merkezi ele geçirildi.

Gece boyu yaşanan şiddetli çatışmalar gün ağarınca da devam etti. Harekata zırhlı birlikler ve topçular da destek verdi.

189 DAEŞ HEDEFİ VURULDU

Topçu atışlarıyla DAEŞ'e ait 189 hedef vuruldu. Savaş uçakları ise 58 bina, 1 karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve 1 silahlı aracı imha etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde gerçekleştirilen operasyonlarda DAEŞ'e ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon uçakları da 7 hava harekatıyla 13 hedefi vurdu.