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Son Dakika DEAŞ El Bab'da Türk askerine saldırdı: Yaralı askerlerimiz var

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler olduğu bildirildi.

  • KİLİS, (DHA)
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169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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