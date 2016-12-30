Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

El Bab'a hava harekatında DAEŞ emiri Ebu Husen Tunusi öldürüldü

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre dünkü hava operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi içinde bulunduğu araç ve korumalarıyla birlikte vuruldu. Tunusi'nin terör örgütünün Rakka'da etkili olan kritik isimleri arasında yer aldığı, sözde emirin özel olarak seçilip El Bab'a gönderildiği iddia ediliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor...

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Antalya Valisi külçe altın bulundu söylentilerine son noktayı koydu

Antalya Valisi külçe altın bulundu söylentilerine son noktayı koydu

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Aynı kareye nesiller sığdı

Aynı kareye nesiller sığdı

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı felç etti

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı felç etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA