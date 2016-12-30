El Bab'a hava harekatında DAEŞ emiri Ebu Husen Tunusi öldürüldü
Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre dünkü hava operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi içinde bulunduğu araç ve korumalarıyla birlikte vuruldu. Tunusi'nin terör örgütünün Rakka'da etkili olan kritik isimleri arasında yer aldığı, sözde emirin özel olarak seçilip El Bab'a gönderildiği iddia ediliyor.
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