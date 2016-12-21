El Bab'da DEAÞ'lý teröristlerin paniði telsize yansýdý

Suriye'de sürdürülen Fýrat Kalkaný Harekatý kapsamýnda El Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerinin bazý kaynaklara göre terör örgütü DEAÞ'ýn kontrolünde olan El Bab'ýn þehir merkezine girdiði bildirilirken, edinilen bilgilere göre birlikler kent merkezine yoðun çatýþmalarla ilerliyor.

Teröristlerin telsiz konuþmalarýnda büyük panik içinde olduklarý, çok sayýda teröristin de yaralý olduðu ve bulunduklarý alanlardan tahliyelerinin, yoðun ateþ altýnda olmalarý nedeniyle gerçekleþtirilemediði bilgileri geliyor.

EL BAB MERKEZDE, HAKÝM TEPEDE

Çatýþma bölgesi El Bab'ýn merkezindeki hakim bir noktada bulunan eski hastane ve 2 yýldýr örgütün barýnma ve mühimmat deposu olarak kullanýlýyor. Askeri kaynaklar, hastanenin bulunduðu hakim arazinin ele geçmesiyle DAEÞ'in kentteki hakimiyetinin büyük ölçüde kýrýlacaðýný tahmin ediyor.