El Bab'da şehit düşen Selim Topal Gamze Özçelik'in yakın arkadaşı çıktı

TSK tarafından bugün yapılan son açıklamada El Bab'ta 5 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in de yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Gamze Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımda şehit asker Selim Topal için; "Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle..." diye yazdı.

GAMZE ÖZÇELİK'İN ŞEHİT SELİM TOPAL İÇİN YAZDIĞI O SÖZLER...

"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle.. Şehit olan, gazi olan arkadaşların iin ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklara dertleniyordun. Yazıyorum şimdi iyimisin diyorum cevap alamıyorum. İyimisin lütfen yazsana.. Dostum oldun, gönüldaşım oldun sen benim. Hayri'de seninlemiydi söylesen ya? Hep düşünürdüm sen şehit olsan ne yaparım diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'umut olmak için oralardayız' diyordun hep.. Sizde ki nasıl bir vefa.. İki günde iki gönüldaşımı kaybettim. Neden böyle oluyor söylesen ya.... Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlarda gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya.. Allah'ın ailesine sabır ver... Allah'ım... Ah..."

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13 Kasım 2016 tarihinde Cerablus yakınlarına askerlere destek için Karkamış'a giden Gamze Özçelik arkadaşı Şehit Selim Topal ile çektirdiği bu fotoğrafı paylaşmıştı. Ve sosyal medya hesabından tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı;

Gamze Özçelik Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: "İki gün önce Cerablus Karkamış sınırındaki Fırat kalkanı operasyonunun yürütüldüğü harekat merkezine çok yakın bir bölgede tanıştık resimdeki rütbeli askerlerimizle. Efendiliklerine, Vatan ve insan sevdalarına , cesaretlerine hayran kaldık. Bugün ise bir kez daha Hakkari, Mardin ve Van'dan gelen şehit haberlerini duyunca inanılmaz bir üzüntü yaşadım. Hele hele birileri masa başında oyunlar hazırlar, birileri günlerini boş ve şımarıkca geçirirken, sınırdaki görevdeki helal süt emmiş evlatların sırf orda umut olmak, rıza kazanmak için hayatını kaybetmesi, anaların babaların yüreğine ateş düşmesi büyük bir acı sapladı kalbime. Rabbim tüm hakk ugruna kaybettiklerimizin şehitliğini kabul etsin, ailelerine sabır versin , mekanlarını peygamber efendimiz (s.a.v) 'e komşu eylesin." dedi.

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