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El Bab'da yaralanan 1 asker şehit oldu

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve geçen hafta DEAŞ terör örgütü militanlarının El Bab'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir asker, tedavi gördüğü Gaziantep'te kurtarılamayarak şehit oldu.

  • DHA
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TSK, DEAŞ'ın El Bab'dan kaçmaya çalışan sivillere saldırdığını ve 30 kişinin öldüğünü açıkladı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre El Bab’da yaralanan askerden acı haber geldi.Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan ve geçen hafta DEAŞ terör örgütü militanlarının El Bab’da düzenlediği saldırıda yaralanan bir asker, tedavi gördüğü Gaziantep’te kurtarılamayarak şehit oldu.

EL BAB'DA YARALANAN 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan birliklerden Tatvan 10’uncu Komando Alayı’nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab’da, DEAŞ’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 38’inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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