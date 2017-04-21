El Bab'da yaralanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi
SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab kırsalında terör örgütü DEAŞ militanları girdikleri çatışmada yaralanan ÖSO'nun 2 askeri ile 2 sivil, Kilis'e getirilerek tedaviye alındı.
- DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'ın kırsal bölgesinde terör örgütü DEAŞ örgütü ile ÖSO arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada ÖSO'nun 2 askeri ile 2 sivil yaralandı. Yaralanan Suriyeliler, Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirilerek burada ambulanslara taşındı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.
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