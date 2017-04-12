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El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis’e getirildi

Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3, çatışma sonucu ise 2 yaralı tedavi için Kilis’e getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. 3 sivil olay yerinde yaralandı.

YARALILARDAN 2'Sİ ASKER

Yaralanan Suriyeliler Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 3 yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Aynı bölge kırsalında ise Özgür Suriye Ordusu'nun 2 askeri de çatışmalarda yaralandı. Yaralı Özgür Suriye Ordusu askerleri de Kilis’e getirilerek hastanede tedaviye alındı.  

 

 

 

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