DEAŞ'a öldürücü darbe geliyor
El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi için kuşatmaya takviye yapılıyor. Hem komandolar hem de Halep’ten tahliye edilen özgür Suriye ordusu askerleri El Bab'a gönderiliyor
El Bab'ın ele geçirilmesi yakın, TSK, sivillere azami özen göstererek ilerliyor. İlçe hem Halep hem Münbiç yönünden kuşatma altında, El Bab'a yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyona 500 komando daha ekleniyor Halep’ten çıkan 1400 muhalif El Bab'da destek verecek.
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